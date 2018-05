Carbone: "Ringrazio Zenga e il Crotone, la città merita di tornare in A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stato il vice di Walter Zenga durante l'esperienza al Crotone, adesso Benny Carbone ha salutato la piazza calabrese attraverso il suo profilo Instagram. "Ci sono sconfitte e sconfitte, questa è una di quelle che personalmente lascia il segno. Lascia l'amarezza, la delusione lascia il vuoto dentro ognuno di noi. Abbiamo dato il cuore, abbiamo messo passione, dedizione e fatto sacrifici giorno dopo giorno per questi colori. Abbiamo lottato e sudato per cercare di regalare alla città, ai nostri tifosi, alla nostra società la salvezza che tutti quanti volevamo. Non ci siamo riusciti per diversi motivi, nonostante l'impegno costante non ce l'abbiamo fatta. Questa è una sconfitta che però ci deve fortificare e ci deve far ripartire più forti di prima, con più motivazioni, con più passione, con più voglia, dobbiamo essere forti e ricominciare perché Crotone merita di tornare in Serie A, perché Crotone è la Serie A. L'amore che tutti quanti in modo incondizionato provano per questi colori deve essere premiata. “A mano a mano tutti uniti", sono certo che Crotone ritornerà a giocare il grande calcio. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore per i sei mesi più belli mai vissuti. Grazie ai ragazzi per ogni momento regalatomi, grazie al mister per aver creduto in me dandomi un'opportunità che mi ha riempito di esperienza ed emozioni irripetibili. E' stato un onore per me aver fatto parte di questa grande famiglia, è stato un onore per me aver vissuto tutto ciò. E' stato tanto e tanto rimarrà con me per sempre!", ha scritto l'ex calciatore di Inter e Napoli.