© foto di Federico De Luca

Giuseppe Cardone, 74 presenze in 5 stagioni in gialloblù ed ex tecnico delle giovanili ducali, parla ai microfoni di ParmaLive.com del rendimento della formazione di D'Aversa: "La squadra è a posto, la società ha lavorato bene e col giusto occhio già quest'estate, quando in parecchi storcevano il naso e oggi si sono ricreduti. Penso a Gervinho: quando è arrivato in tanti lo giudicavano un giocatore finito, mentre di Bruno Alves dicevano che fosse cotto. Il Parma è in buone mani sia sul mercato che in panchina".