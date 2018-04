Careca sul Napoli: "Contro la Juve giocherei con Milik"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Juve-Napoli? Sarà importante, ma non credo decisiva, anche un pari potrebbe lasciare molte speranze al Napoli di poter vincere lo scudetto. In fin dei conti, sono quattro punti ed il calendario del Napoli è certamente più facile rispetto a quello della Juventus che dovrà poi giocare partite difficili contro Inter e Roma. Il Napoli non ha nulla da perdere, ha un vantaggio mentale che adesso pesa come un macigno alla Juventus. Milik è un centravanti vero, io farei giocare lui dall’inizio per poi magari dare spazio a Mertens che è molto bravo nei cambi di direzione. Il Napoli porterà con sè San Gennaro e tornerà felice".