© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Due squadre di Serie C tra le otto più prolifiche d'Europa. Curiosamente, la statistica arriva da Eduardo Noriega, attore spagnolo noto anche in Italia per film come Apri gli occhi o Il destino di un guerriero. Carrarese (25 gol in 10 gare) e Juve Stabia (19 in 8) si piazzano infatti nella Top8 delle squadre con la miglior media gol tra le 402 componenti le prime tre serie delle cinque principali leghe europee (Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania). A guidare la classifica, il PSG con 41 gol in 12 partite, media di 3,41 reti a partite. Alle spalle dei francesi, Manchester City e Borussia Dortmund con tre gol in media a partita (rispettivamente 33 gol in 11 gare e 30 in 10). Di seguito la classifica, con gol fatti, partite giocate e tra parentesi la media-reti.

PSG 41G 12p (3,41)

Manchester City 33G 11p (3)

Borussia Dortmund 30G 10p (3)

Barcellona 31G 11p(2,81)

Carrarese 25G 10p(2,5)

Chelsea 27G 11p(2,45)

Juve Stabia 19G 8p(2,37)

Racing Santander 26G 11p(2,36)