Carratelli sul Mattino: "Non si danno rigori contro il club degli Agnelli"

Sulle colonne de Il Mattino, il giornalista Mimmo Carratelli analizza l'addio Scudetto del Napoli e l'ufficiosa vittoria della Juventus. "Piove sul campionato di Orsato. Piove su Calvarese, l'arbitro teramano che a Cagliari non vide un fallo di mano di Bernardeschi nell'area proibita della squadra infinita di martiri e santi. Piove su Banti, dello stesso paese di Allegri, livornese, che impose alla Lazio lo strazio di un rigore negato, Benatia a Lucas Leiva abbracciato, non si danno rigori contro il club degli Agnelli (...). Taci. Sugli scudetti non odo parole del popolo di Calciopoli (...). Piove sulla favola azzurra contro ogni potere e subirra. Piove sull'eterno aiutino che fa di Torino la capitale dell'impero del male".