Carrera: "Italia, manca il talento. Situazione simile con Conte"

© foto di Federico De Luca

Intervista concessa a La Gazzetta dello Sport per Massimo Carrera, attuale tecnico dello Spartak Mosca che ha parlato anche delle difficoltà della nazionale italiana. L'ex vice di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha detto: "Manca il talento. E i pochi che abbiamo faticano a trovar spazio. Situazione simile con Conte. Ci trovavamo in difficoltà, spesso guardavamo gare con solo 2 italiani su 22 in campo. Potete immaginare quanto sia arduo il compito di Roberto. Cosa fare per uscirne? Discorso complesso, mi limito a fare un esempio: qui c’è l’obbligo dei 5 calciatori russi e questo, volente o nolente, aiuta la crescita dei giovani. Non so se possa essere una soluzione per l’Italia, ma il Mondiale della Russia è stato positivo. Forse anche per questo", ha detto.