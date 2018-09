Casarin su Udinese-Torino: "Errore grossolano del guardalinee"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Casarin, storico ex fischietto italiano, ha parlato di Udinese-Torino e del VAR a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'io Sport": "Ieri è stato commesso un errore grossolano con il guardalinee che ha sbandierato un fuorigioco che non c'era, chiamando il fischio dell'arbitro. Quella di ieri non è un'interpretazione, seguendo la procedura, poteva cambiare con il gol regolarmente assegnato a Berenguer. Questo è stato un errore della persona. Si può capire il Torino, perché ha già subito dei torti contro la Roma alla prima giornata, quando l'arbitro non andò a vedere l'azione fallosa. Quando ci sono dubbi, l'arbitro può andare a vedere l'episodio, quindi non si può lasciar perdere. Il concetto del VAR è chiarissimo: rivedere l'azione per capire se c'è errore o meno. Non si danno più rigori col VAR: è un numero ridicolo".