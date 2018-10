Casarin sul rigore di Firenze: "Il problema è Valeri non il VAR"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo storico ex arbitro non che dirigente dell'AIA Paolo Casarin, ha parlato a Radio Rai Uno dell'episodio del rigore fischiato a Chiesa da parte di Valeri che ha permesso alla Fiorentina di passare in vantaggio contro l'Atalanta: "Una decisione di Valeri dubbia perché non era rigore. Aveva tutte le possibilità di confrontarsi con Doveri per vedere se poteva emergere chiaramente il fallo o meno. Non avere dubbi in quello sfioramento tra i due giocatori, a 4 metri, vuol dire che il problema ieri è stato l'arbitro e non il VAR in sé per sé. Forse c'è la volontà di trattenere su di sé l'unica decisione che conta. Un fattore psicologico che porta l'arbitro a essere protagonista senza farsi aiutare dalla correzione del VAR".