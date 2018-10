Caso Afro Napoli, il presidente: "Invito Salvini a una nostra partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Gargiulo, Presidente della società calcistica dell'Afro-Napoli United, ha ritenuto opportuno metter fuori rosa il capitano della squadra femminile, Titti Astarita, perché candidata con una lista alleata con la Lega. Come mai? Raggiunto da Un Giorno da Pecora Rai Radio1, Gargiulo ha spiegato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “il nostro statuto spiega chiaramente che siamo contro il razzismo e le discriminazioni, e tutti gli atleti ne sono a conoscenza e approvano questi valori. Il nostro concetto di integrazione sportiva è molto importante”. Titti Astarita si è candidata nel comune di Marano in coalizione con la lista 'Noi con Salvini'. E lei, per questa motivazione, l'ha messa fuori rosa. “Quando una nostra tesserata si candida e assume una posizione diversa dal nostro statuto, si fa fuori da sola. Si è candidata appoggiando una lista che ha valori totalmente opposti ai nostri, questo è davvero imbarazzante”. La sua posizione è chiara: cosa vorrebbe dire a Matteo Salvini: “lo invito a vedere una nostra partita - ha detto a Rai Radio1 - noi siamo un esempio di ottima integrazione, che per noi è fatta di gioie sportive ma anche di diritti e doveri”.