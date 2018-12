Caso Astori, l'avvocato del prof. Galanti: "Agito con correttezza"

Si è conclusa da poco l'udienza presso il Procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo, che vede indagati il Professor Giorgio Galanti e il Professor Francesco Stagno sulla morte di Davide Astori. Intercettato dai media presenti (tra cui FirenzeViola.it) l'avvocato di Giorgio Galanti, Sigfrido Fenyes ha spiegato quanto avvenuto: "Abbiamo ribadito la correttezza e l'osservanza di ogni necessaria regola medica e quindi la correttezza del suo operato. I pubblici ministeri valuteranno e rileggeranno le carte alla luce di questi chiarimenti resi noti. E' una vicenda che addolora tutti. Sono stati rispettati i protocolli. Non abbiamo fornito documentazione particolari. Il professor Galanti? Si sente come una persona che ha dedicato la vita alla medicina, allo sport e ai calciatori e che voleva particolarmente bene ai calciatori della Fiorentina e ad Astori in particolare. E' un momento doloroso anche per lui. Prossimi passaggi? Sono quelli che prevede il codice, i pubblici ministeri valuteranno l'interrogatorio e se procedere nella loro azione o chiudere l'indagine con il deposito degli atti. Abbiamo affermato fin da subito la correttezza del suo operato. Questa era la sua intenzione. Non voglio entrare nel merito, ma ha adottato un comportamento diligente, prudente e perito".