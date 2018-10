© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si preannuncia una battaglia legale piuttosto lunga tra i legali di Cristiano Ronaldo e quelli di Kathryn Mayorga, ex modella statunitense per l'accusa di stupro al campione portoghese. Come riporta il giornale lusitano Correio de Manha, che segue da vicino il caso, la vicenda si protrarrà tra sentenze e ricorsi per almeno altri due anni.