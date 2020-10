Caso Juventus-Napoli, Bogdani: "Fondamentale non alterare il campionato"

Riguardo al caso Juventus-Napoli e all'andamento dell'attuale Serie A, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva l'ex attaccante Erjon Bogdani: "Ho giocato a calcio e ora faccio l'allenatore. Sono dispiaciuto dal fatto che Juventus-Napoli non si sia disputata, ovviamente mettendo sempre davanti la salute e la sicurezza di tutti, alla quale bisogna sempre pensare prima di tutto. Non bisogna, comunque, alterare il campionato. Speriamo che ora non sia venga a creare una situazione per la quale succede che alcuni giocano determinate partite, altri le saltano, altri le rinviano... Così andresti ad alterare, come ho detto, il campionato", alcune delle sue dichiarazioni.