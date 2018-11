Caso razzismo al Southampton? L'ex dt Hunter sotto indagine della FA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Accuse di razzismo nel calcio inglese. Sono quelle lanciate da Paul Williams, attualmente osservatore del West Bromwich, ex allenatore delle giovanili del Southmapton, nei confronti di Martin Hunter, ex direttore tecnico dei Saints, esonerato la settimana scorsa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la FA starebbe conducendo un'indagine nei confronti di Hunter, accusato dal suo ex sottoposto per il licenziamento avvenuto quattro anni fa, in cui fu coinvolto anche Jason Dodd, avvenuto in "circostanze inusuali". Williams, che nelle giovanili del Southampton ha fatto crescere giocatori come Shaw, Chambers e Ward-Prowse, ritiene infatti che il proprio allontanamento non sia dovuto alla correttezza del proprio operato. Al momento, comunque, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica, mentre lo stesso Hunter è stato per ora scagionato dalla dirigenza della società biancorossa.