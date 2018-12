Cassano: "Il Barça batterà gli Spurs. E l'Inter andrà agli ottavi"

Antonio Cassano, presente negli studi di Tiki Taka su Italia 1, ha parlato in vista della sfida di domani dell'Inter contro il PSV e soprattutto della gara del Tottenham in casa del Barcellona: "L'Inter? Secondo me ci sta di perdere contro la Juve. E poi non credo che il Barça perderà col Tottenham, anzi. L'Inter vincerà la sua partita contro il PSV e se il Barça fa il suo passerà il turno. Secondo me dipenderà anche da Messi, se c'è lui in campo al 70esimo è già finita la partita. E' il più forte di tutti per distacco, ma in generale sono convinto che il Barcellona farà una grande partita e batterà il Tottenham. Il Napoli col Liverpool? Sta facendo bene fino ad oggi, ma domani sarà dura. Giocare in quell'ambiente sarà difficilissimo per gli azzurri".