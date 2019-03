Nel corso di ‘Tiki Taka’, in onda su Canale 5, è intervenuto l’ex calciatore Antonio Cassano: “Il fallo su CR7? Per me non era rosso. Allegri è un allenatore che ti lascia molto tranquillo, è intelligente, lavora sulla testa. L’Atletico Madrid è un osso duro, ma se riescono a fare gol subito la partita può cambiare. Se riescono a fare gol subito possono cambiare il risultato, altrimenti è dura”.