Cassano: "Ringrazio Gozzi e l'Entella per l'occasione"

Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. In una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo, l'attaccante classe '82 ha voluto ringrazia la Virtus Entella, squadra che lo aveva accolto negli ultimi giorni: "Ringrazio il presidente Gozzi e i ragazzi dell'Entella per l'occasione che mi hanno concesso. Gli auguro tutto il meglio. In questi giorni di allenamento però ho capito che non ho più la testa per allenarmi con continuità. Per giocare a pallone servono passione e talento ma soprattutto ci vuole determinazione e io in questo momento ho altre priorità"