Causio: "Chiesa attaccante atipico, può fare la seconda punta"

© foto di Federico De Luca

Franco Causio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Federico Chiesa e del nuovo corso azzurro: "Dobbiamo puntare su giovani come Chiesa e Bernardeschi, che sta studiando per fare anche la mezzala. Con calma ed equilibrio, però, o rischiamo di bruciarli. Chiesa con la Polonia ha avuto come sempre l’atteggiamento giusto, determinato, voglioso. Per me è un attaccante atipico, può giocare anche da seconda punta".