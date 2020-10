Causio lancia Dybala: "E' un fuoriclasse, può giocare sia da trequartista che da seconda punta"

L'ex Juventus Franco Causio si è pronunciato sul ritorno in campo di Paulo Dybala, e non solo, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Paulo è di un’altra categoria, sa risolvere i match come pochi altri. Ultimamente si è parlato parecchio del suo minutaggio, ma è reduce da un periodo non facile per vari problemi fisici. Stavolta Andrea lo lancerà dal 1’, vuol dire che sta bene ed è recuperato al 100%. E tutti noi siamo curiosi di ammirarlo. È un fuoriclasse. Con il suo sinistro può colpire in quasi tutte le posizioni: da trequartista o da seconda punta è sempre micidiale, faccio più fatica a immaginarlo come esterno in un tridente in linea".

Il Barone si è espresso anche su Alvaro Morata, andato già a segno contro Crotone e Dinamo Kiev: "Morata mi è sempre piaciuto. E mi dispiacque molto quando il Real Madrid esercitò il diritto di recompra... Per fortuna è tornato: a Torino ha già fatto benissimo segnando reti decisive, sono certo che non si fermerà. Lo considero un attaccante “internazionale”, uno che fa veramente la differenza. Questa è casa sua: la moglie è italiana, è diventato uomo con questi colori".