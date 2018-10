Causio su Insigne: "In Nazionale con poca personalità, sono perplesso"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Castellani/FDL71

Franco Causio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Da Insigne mi aspetto qualcosa di più, in Nazionale mi lascia perplesso. La maglia dell’Italia ti consacra a livello mondiale, dovrebbe avere più personalità come quando gioca nel Napoli. Con la Juve per l’Udinese non c’è stata gara, in questo momento sono troppo più forti. Non so come si schiererà l’Udinese contro il Napoli, in questo momento dovranno valutare in che condizioni torneranno i vari calciatori impegnati con le rispettive nazionali”.