Cecchi Gori racconta: "Cessione di Bati alla Roma piccola vendetta"

© foto di Andrea Pasquinucci

Vittorio Cecchi Gori, ex proprietario della Fiorentina, è tornato sulla tanto discussa cessione di Gabriel Omar Batistuta dai viola alla Roma in un'intervista a Il Fatto Quotidiano: "Il mondo del calcio? È losco, marcio come non potete immaginare. Ci hanno spedito in Serie B e in precedenza non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, la mia piccola vendetta è stata vendere Batistuta alla Roma".