Centrato da Candreva durante Inter-Torino, steward 'perde' la milza

25enne colpito da pallonata subisce rottura della milza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino-Inter ha avuto un poco piacevole quanto inatteso strascico per Marco Rapisarda, steward venticinquenne domenica scorsa in servizio sotto la curva Maratona: il giovane è stato infatti centrato in pieno da una violenta punizione di Antonio Candreva, addirittura fino a rimetterci la milza. Era il minuto 23 del primo tempo e i nerazzurri andavano alla ricerca del vantaggio: il tiro dell'ex Lazio è terminato sopra la traversa e ha finito per colpire alla schiena lo steward, che dava le spalle al campo, impegnato a sorvegliare gli spalti. Il ragazzo ha terminato la partita ma la mattina dopo si è appreso come il dolore che sentiva fosse derivante dalla rottura della milza, rivela ToroNews.net.