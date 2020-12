Cerruti: "Il Milan ha un gran gruppo e non deve vincere per forza. A differenza di Inter e Juve"

Alberto Cerruti, prima firma della 'Gazzetta dello Sport', ai microfoni di 'Radio Rai' ha commentato il primato del Milan, capolista della Serie A che ieri sera nonostante le pesanti assenze di Ibrahimovic e Kjaer ha battuto la Sampdoria a Genova: "Il Milan non è più una sorpresa, non è una rivelazione, è una realtà. Segna da almeno 30 gol e nelle prime dieci ne ha sempre segnati due. Senza i due totem in difesa e in attacco ha battuto la Sampdoria, Inter e Juventus non hanno la forza del gruppo mentre questa è una squadra che gioca in allegria e senza problemi. E ha il grande vantaggio di non dover vincere lo Scudetto".