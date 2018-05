Cerruti sulla Juve: "Scudetto meritatissimo. Allegri da record"

Alberto Cerruti, storica firma del calcio italiano e opinionista di RMC Sport, ha commentato così la virtuale vittoria del campionato da parte della Juventus nel corso di Radio Anch'io Sport su Radio Rai Uno: "Considerando i 16 gol di distanza nella differenza reti tra la Juventus e Napoli, solo un disastro potrebbe cambiare le carte in tavola. Questo è uno scudetto diverso, festeggiato in modo virtuale, una novità del nostro calcio. Non è nuova però la vittoria dei bianconeri, che continuano a vincere senza sosta, meritando il settimo scudetto consecutivo. Sono sorpreso che non ci siano stati festeggiamenti. Allegri può superare anche il record di punti. La Juventus è andata più forte anche del Napoli rispetto all'anno scorso. E' giusto dunque sottolineare i meriti di questa squadra".