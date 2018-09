Cervone: "Mercato Roma? Non capisco, ora DiFra deve ricominciare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex portiere della Roma, Giovanni Cervone, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport in occasione della ricorrenza dei 24 anni dal primo gol di Francesco Totti in Serie A: "La prima rete che fece Francesco fu bellissima. Mazzone stravedeva per lui, aveva già capito che era un fenomeno. Lo fece giocare dal primo minuto e lui rispose alla grande. Anche se molto giovane si vedeva che era un giocatore già pronto per affrontare un campionato di Serie A come il nostro, che allora era molto più competitivo. Credo che sia molto difficile per la Roma trovare un altro giocatore con la passione per la squadra ai livelli di Francesco. La Roma di oggi? Non capisco se Di Francesco è consenziente sulle cessioni o deve accettare quello che passa il convento. L'anno scorso era riuscito pan piano a dare una quadratura alla squadra, ma quest'anno deve ricominciare da capo".