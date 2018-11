Cesari: "Bradaric, il braccio va verso il pallone. Benatia, no rigore"

Graziano Cesari, ex arbitro ospite come di consueto di Tiki Taka su Italia1, è tornato sulla mancata concessione del rigore per il tocco di Filip Bradaric nel corso di Juventus-Cagliari: "Posizione privilegiata per l'arbitro Mariani, che dopo un minuto, richiamato da Massa, va a vedere le immagini. Dal monitor non accetta il consiglio di Massa e ripete che l'ha presa di spalla, è difficilissimo far cambiare idea. Il movimento è molto sospetto, le linee guida dicono che se il braccio va verso il pallone è volontario".

Sul precedente mani di Benatia.

"Dobbiamo spiegare perché l'arbitro ha valutato, a mio parere giustamente, involontario il tocco di mano. Non assume una posizione innaturale, il movimento è funzionale alla posizione del corpo. La postura delle mani è chiara: non sono differenti, cerca elevazione, è un colpo di testa dinamico e normale per un giocatore".

Sul gol di Dybala.

"Ci hanno messo tre minuti perché è una posizione difficilissima da valutare. Con l'immagine bidimensionale, nessuno avrebbe potuto risolvere questo caso. Con l'immagine 3D, il dato è oggettivo e si procede".