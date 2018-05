Champions 2018/19: Real in prima fascia con la Juve, Napoli in seconda

© foto di Imago/Image Sport

Con la vittoria conquistata in finale contro il Liverpool, il Real Madrid si è assicurato la prima fascia per la prossima stagione di Champions League. I merengues infatti faranno compagnia ai vincitori dei campionati europei più importanti come la Juventus che affiancherà in prima fascia Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, PSG e Lokomotiv Mosca. Il Napoli invece è certo della seconda fascia mentre la Roma invece passerà dalla terza alla seconda fascia solo se uno tra Benfica e Basilea non supererà i preliminari. Infine l'Inter sarà in quarta fascia.