Champions: 3-0 Roma dato a 20

Snai: successo giallorosso quotato 2.50, vittoria Liverpool 2.60

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il numero magico è 20, almeno per ciò che riguarda le scommesse sulla sfida di mercoledì sera tra Roma e Liverpool. Venti è la quota che SNAI abbina al 3-0, risultato che garantirebbe ai giallorossi la finale di Champions League, dopo il 5-2 incassato martedì scorso. Stavolta a Di Francesco andrebbe molto bene anche il 4-1, dato a 28, e il 4-0, che vale 50 volte la scommessa. Per i quotisti SNAI la partita è aperta a tutte le soluzioni e i valori sono in equilibrio quasi perfetto: la vittoria della Roma, si gioca a 2,50, il pari a 3,85, una nuova vittoria inglese è a 2,60. Domani sera tocca a Real Madrid e Bayern Monaco disputarsi l'accesso in finale. I Blancos, forti del 2-1 dell'andata viaggiano sulle ali di un pronostico favorevole: una nuova vittoria si gioca a 2,10, il pari è a 3,90, il «2» del Bayern sale fino a 3,15. In caso di supplementari diventano favoriti i tedeschi a 25, con gli spagnoli a 28. L'1-2, che porta appunto all'extra time, vale 12 volte la scommessa.