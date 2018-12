'Siamo pronti prima del previsto'. Sì anche per finale E.League

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Siamo pronti ad utilizzare il Var prima di quanto avessimo previsto, e siamo convinti che sarà un beneficio per le nostre competizioni". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin da Dublino dopo che l'Esecutivo ha dato il via libera alla video-assistenza agli arbitri in Champions, a partire dagli ottavi di finale di questa stagione calcistica. "Per gli arbitri sarà certamente un aiuto - dice ancora Ceferin - e ci permetterà di ridurre il numero delle decisioni sbagliate". L'Esecutivo Uefa ha deliberato l'utilizzo della Var anche nella finale di Europa League e nella Final Four della Nations League.