Champions League, designati gli arbitri di Juventus e Roma

La UEFA ha designato gli arbitri per gli incontri delle due italiane impegnate martedì sera in Champions League. Ad arbitrare la partita di Old Trafford tra Manchester United e Juventus sarà il fischietto serbo Milorad Mazic, mentre all'Olimpico, dove andrà in scena Roma-CSKA Mosca, è stato nominato il greco Anastasios Sidiropoulos.