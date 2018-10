Champions League, le partite in programma

© foto di Imago/Image Sport

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite dei gironi di Champions League. Scendono in campo anche Roma e Juventus. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 Club Brugge-Monaco

18:55 PSV Eindhoven-Tottenham

21:00 Barcellona-Inter

21:00 Borussia Dortmund-Atletico Madrid

21:00 Galatasaray-Schalke 04

21:00 Liverpool-Stella Rossa

21:00 Lokomotiv Mosca-FC Porto

21:00 Paris Saint-Germain-Napoli