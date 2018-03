Champions League mai così ricca, sorridono anche le italiane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Champions League mai così ricca. È quella che ci aspetta, che aspetta i club più italiani: il triennio più munifico di sempre, in virtù delle nuove regole. Fa il punto La Gazzetta dello Sport: con la formula 4X4, cambiano i criteri con cui è considerato il ranking e si alza il livello tecnico. Spagna, Inghilterra, Italia e Germania avranno quattro squadre assicurate, tv e sponsor gongolano, la nuova edizione sale da 2,3 a 3,5 miliardi di euro quanto a valore. Cambiano anche i premi per i club partecipanti, portati a 1,9 milioni di euro, con il market pool meno rilevante in favore dei risultati storici. Nella classifica di tutti i tempi primi posti per Real Madrid, Milan, Bayern, Barcellona, Liverpool, ma anche Juve e Inter dovrebbero essere molto in alto.