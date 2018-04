Champions League, primi tifosi della Roma a Liverpool

Clima invernale, alcuni supporter alla ricerca dei biglietti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LIVERPOOL, 23 APR - Primi arrivi di tifosi romanisti a Liverpool. I sostenitori giallorossi sono stati accolti da una temperatura invernale, 8 gradi, molto diversa da quella lasciata alla partenza dalla Capitale. 'atmosfera è però resa calda dalla grande attesa per la partita di domani tra i Reds e la squadra di Di Francesco. Tra i primi ad arrivare alla stazione di Lime treet ci sono anche due tifosi provenienti da Manchester: un romano che da 4 anni lavora in Germania e suo zio, uno dei 'reduci' della finale di Coppa Campioni del 1984 ("voglio sportivamente vendetta", dice ora). Sono però a Liverpool senza biglietto, "ma siamo partiti lo stesso", e ora dicono di essere disposti a spendere fino a 500 euro a testa per un tagliando. I bagarini gliene hanno chiesti 800. Alla ricerca di biglietti anche alcuni italiani d'Inghilterra, per ora senza fortuna. Domani in mattinata, con dei voli charter, arriverà a Liverpool il grosso dei supporter giallorossi, ai quali secondo fonti locali, sono stati dati in tutto 2650 tagliandi.