Champions, Liverpool e City per la prima volta avversari in Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Liverpool e Manchester City da semplici rivali di Premier League si ritroveranno a essere avversari in Europa quando si affronteranno per la prima volta in competizioni internazionali nei quarti di finale di UEFA Champions League.

Sebbene la squadra di casa abbia tanta esperienza contro club inglesi in Europa, per i Reds questo sarà il primo quarto di finale di Coppa dei Campioni dopo nove anni di assenza - e il secondo in assoluto per il City.