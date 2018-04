Champions: massima attenzione Roma-Liverpool

Bonifiche in area stadio. Sotto la lente anche il centro storico

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Massima attenzione per la partita di ritorno di Champions League Roma-Liverpool in programma il 2 maggio all'Olimpico, anche alla luce degli scontri di ieri sera ad Anfield. Il piano sicurezza, secondo quanto si apprende, verrà messo a punto nei prossimi giorni durante un tavolo tecnico in Questura. Bonifiche nell'area dello stadio scatteranno già diverse ore prima della gara. Sotto la lente non solo l'Olimpico ma anche il centro storico della capitale dove i tifosi potrebbero riversarsi prima e dopo la gara.