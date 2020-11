Champions, serata amara per l'Atalanta: è la terza squadra italiana a subire 5 o più gol in casa

vedi letture

Per la quarta volta, una squadra italiana subisce cinque o più reti in una sfida casalinga di Champions League. In passato era successo in due occasioni all'Inter (1-5 contro l'Arsenal nel 2003 e 2-5 con lo Schalke nel 2011) e una alla Roma (1-7 subito dal Bayern nel 2014).