Champions: via il 26, in campo La Fiorita contro Lincoln Red Imps

Quattro squadre a Gibilterra per il turno preliminare

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il mondo del calcio guarda alla Russia ma c'è chi già si prepara per la Champions League 2018/19. Sono le quattro squadre che dal 26 giugno, un mese esatto dopo la finale di Kiev, si affronteranno in un mini-torneo a Gibilterra che vale come primo turno preliminare. Il sorteggio svolto oggi a Nyon ha stabilito gli accoppiamenti di semifinale: Santa Coloma-Drita e La Fiorita (San Marino)-Lincoln Red Imps. Le due vincenti si affronteranno il 29 giugno per stabilire chi accederà al primo turno di qualificazione, che è in programma il 10 e l'11 e il 17 e 18 luglio. Le altre tre tre sono ammesse al secondo turno di qualificazione dell'Europa League. A Nyon c'è stato anche il sorteggio per il turno preliminare dell'Europa League, che coinvolge due squadre di San Marino. La Folgore affronterà nel doppio turno (28 giugno e 5 luglio) l'Engordany (Andorra) e il Tre Fiori il Bala Town (Galles).