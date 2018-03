Chelsea, Zappacosta: "Siamo tutti con Conte. Ora obiettivo Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Davide Zappacosta, esterno del Chelsea, parla della sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona. Queste le sue parole a Premium Sport: "Sicuramente c'è tanto rammarico perché nelle due partite meritavamo qualcosa in più. Loro sono stati comunque più forti di noi. Messi è fortissimo, ma il collettivo è difficilissimo da affrontare. Conte? Tutti siamo con il mister. Ambiente e giocatori. Lo ascoltiamo e cerchiamo di fare sempre quello che ci chiede. Nazionale? Tutti puntano alla convocazione. Per me sarebbe un orgoglio, per far sì che ciò avvenga devo fare bene con il mio club. Il mister è venuto a trovare anche a noi, non so ancora nulla di un'eventuale chiamata. FA Cup? Si è un obiettivo, ma vogliamo anche rientrare nei posti che garantirebbero la Champions League".