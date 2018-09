Chielini in panca, niente fascia per Bonucci: Juve, il capitano è Khedira

© foto di Federico Gaetano

È Sami Khedira il capitano della Juventus, nella sfida contro il Sassuolo appena iniziata. Con Chielini in panchina, visti gli anni trascorsi in bianconero la fascia sarebbe toccata a Leonardo Bonucci ma, probabilmente per evitare polemiche, i bianconeri hanno preferito affidarla al centrocampista tedesco.