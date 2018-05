Chiellini: "Pirlo ha dato il là ai trionfi. Peccato non averlo visto con Pjanic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport durante la 'Notte del Maestro' in onore di Andrea Pirlo: "Un ricordo di Pirlo? La festa del primo scudetto, è stato fondamentale per quei primi successi. Un fuoriclasse, ci ha dato quella sicurezza e quello spessore che avevamo perso negli anni precedenti. Una persona divertente dentro il gruppo, poi vedere un campione del genere con quella cultura del lavoro è qualcosa di incredibile. Quelli che ci sono adesso come ad esempio Pjanic se avessero giocato anche solo un anno con lui sarebbero migliorati molto. Se avrà voglia di fare l'allenatore sarà sicuramente un valore aggiunto".