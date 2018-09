Fonte: chievoverona.it

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Chievo Nicola Rigoni ha svolto un lavoro differenziato per recuperare dall’affaticamento all’adduttore sinistro, rimediato nella seduta di allenamento di sabato scorso. L’attaccante Filip Djordjevic è stato sottoposto all’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda a una risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione del bicipite femorale sinistro. Le condizioni di entrambi i giocatori, che anche oggi hanno svolto un allenamento personalizzato, saranno valutate dallo staff gialloblù di giorno in giorno, al fine di metterli a disposizione di mister D’Anna in tempo utile per la partita di domenica 16 settembre contro la Roma.