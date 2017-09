Chievo, due giorni di riposo. Si torna in campo lunedì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due giorni di riposo e weekend di relax per i giocatori del Chievo, che dopo la vittoria di ieri in amichevole con l'Olimpia Lubiana per 1-0 con gol di Pellissier. Da lunedì a Veronello comincerà la missione anti Juve per i ragazzi di Rolando Maran, in campo sabato prossimo all'Allianz Stadium.