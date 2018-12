Dopo il pareggio 1-1 contro l’Inter, questa mattina gialloblù subito al lavoro per preparare la sfida in trasferta alla Sampdoria di mercoledì 26 dicembre alle 15.00. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato ieri sera ha svolto un lavoro defaticante, mentre chi non è sceso in campo ha effettuato un riscaldamento fisico, esercizi di possesso palla e partitine finali. Domani allenamento alle 14.30 a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale del Chievo.