Chievo, i convocati per il Bologna: c'è anche Cacciatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi i convocati di Lorenzo D'Anna per la sfida di Bologna del suo Chievo Verona in programma per domani:

Portieri: Confente, Seculin, Sorrentino.

Difensori: Bani, Cacciatore, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Jaroszynski, Tomovic, Tanasijevic.

Centrocampisti: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Inglese, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.