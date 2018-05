Chievo, i convocati per il Bologna: D'Anna porta anche gli indisponibili

Fonte: chievoverona.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partiranno tutti i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna per il match Bologna – ChievoVerona, 37^ giornata di Serie A Tim che si disputerà domenica 13 maggio alle ore 15.00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Anche Ivan Radovanovic e Mattia Bani, che non saranno della partita causa squalifica, e l’indisponibile Fabrizio Cacciatore saranno insieme ai compagni nel pullman che li porterà nel ritiro di Bologna per vivere insieme questa importante sfida salvezza.

PORTIERI: Stefano Sorrentino, Andrea Seculin, Alessandro Confente

DIFENSORI: Pawel Jaroszynski, Dario Dainelli, Alessandro Gamberini, Bostjan Cesar, Mattia Bani, Massimo Gobbi, Fabio Depaoli, Fabrizio Cacciatore, Nenad Tomovic, Strahinja Tanasijevic

CENTROCAMPISTI: Nicola Rigoni, Ivan Radovanovic, Gianluca Gaudino, Emanuele Giaccherini, Lucas Castro, Valter Birsa, Perparim Hetemaj, Samuel Bastien

ATTACCANTI: Mariusz Stepinski, Manuel Pucciarelli, Sergio Pellissier, Roberto Inglese, Riccardo Meggiorini