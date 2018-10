Chievo, i primi convocati di Ventura: con l'Atalanta out Giaccherini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime convocazioni per Gian Piero Ventura, che domani contro l'Atalanta esordirà sulla panchina del Chievo. Out Giaccherini, non al meglio dal punto di vista fisico.

Portieri: Seculin, Semper, Sorrentino.

Difensori: Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Rossettini.

Centrocampisti: Birsa, Burruchaga, Hetemaj, Kiyine, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.