Chievo, infermeria piena: ai box anche Rigoni e Barba

L'infermeria del Chievo non accenna a svuotarsi e, anzi, Giampiero Ventura deve fare i conti con altre due defezioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Nicola Rigoni si è infatti fermato nell'allenamento di martedì e difficilmente sarà a disposizione per domenica, mentre Federico Barba non dovrebbe essere convocato.