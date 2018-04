Chievo, lavoro personalizzato per Jaroszynski e Dainelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito al lavoro il Chievo, dopo il match di ieri contro il Sassuolo per preparare la sfida di domenica al San Paolo contro il Napoli di Maurizio Sarri per la 31esima giornata di campionato. La squadra è stata divisa in due gruppi. Chi è sceso in campo nella sfida contro i neroverdi ha svolto un lavoro defaticante, gli altri hanno disputato una partita contro la Primavera. La sfida è terminata con il risultato di 3-0 a favore della Prima Squadra e le reti sono state realizzate da Nicola Rigoni e Riccardo Meggiorini nel primo tempo e da Nenad Tomovic nella ripresa. I difensori Dario Dainelli e Pawel Jaroszynski hanno proseguito con il loro programma di lavoro personalizzato.