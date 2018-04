Chievo, Pellissier assicura: "Non molleremo fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Pellissier ha commentato sul proprio profilo Instagram il momento del Chievo: "Mancano 4 partite alla fine di questo campionato e mi ritrovo a fine partita a giocare con mio figlio sul campo. Nella gioia e felicità di poter tirare due calci su un campo di serie A con mio figlio mi accorgo che a lui interessa solo giocare con suo papà ed è completamente ignaro di quello che provo io. Aver dato metà della mia vita per questa squadra e ritrovarsi impotenti a guardare e soffrire come un tifoso mi fa solo pensare a quanto soffra un tifoso qualsiasi nel non poter contribuire a far vincere la propria squadra. Ma non molleremo fino alla fine e solo alla fine tireremo le somme di questo incubo di campionato".