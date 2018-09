Chievo, ripresa la preparazione per la gara contro il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono ritrovati questa mattina i calciatori del Chievo dopo il match di ieri sera al Ferraris contro il Genoa per iniziare subito la preparazione alla prossima vicinissima sfida di campionato di domenica 30 settembre al Bentegodi contro il Torino di Walter Mazzarri con inizio alle ore 15.00.

La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha disputato la gara contro i rossoblù ha svolto un lavoro defaticante mentre chi non è sceso in campo ha svolto dei lavori sulla tecnica e un lavoro fisico. Domani mister Lorenzo D’Anna ha fissato una nuova seduta al pomeriggio a porte chiuse.