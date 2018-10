Chievo Verona-Atalanta 1-5: il tabellino della gara

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari. Stefano Pioli cambia un solo uomo rispetto alla sconfitta di due settimane fa contro la Lazio: fuori Benassi, dentro Edmilson. Sorpresa per il Cagliari, con Leonardo Pavoletti che non fa parte dell'undici titolare: l'attaccante...

Il Messaggero in prima pagina: "Disastro Roma"

Juventus, Il QS titola: "Non sono marziani"

Il Gazzettino: "Ronaldo non basta, il Genoa ferma la Juventus prima"

Inter-Milan, Corriere della Sera titola: "Un derby per svoltare"

Corriere di Torino riprende Allegri: "Juve addormentata per mezzora"

Fiorentina, Il QS titola: "Simeone e Pjaca per il riscatto"

Corriere Fiorentino: "C'è il Cagliari. In tribuna ADV e famiglia Astori"

Ammoniti: Barba, Bani (C), Mancini (A)

Marcatori: 25' pt De Roon, 28' pt, 6' st, 8' st Ilicic, 28' st Gosens (A), 40' st Birsa (C)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler (29' st Zapata), De Roon, Gosens; Ilicic (15' st Pasalic); Gomez, Barrow (35' st Rigoni). A disp: Berisha, Rossi, Adnan, Bettella, Djimsiti, Castagne, Pessina, Reca, Valzania. All: Gian Piero Gasperini.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba 4; Rigoni (37 'st Hetemaj), Radovanovic, Jaroszynsk; Birsa 6; Pucciarelli (10' st Leris), Stepinski (20' st Meggiorini). A disp: Seculin, Semper, Cesar, Kiyine, Burruchaga, Pellissier. All: Gian Piero Ventura

